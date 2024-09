Treinador do Lille reconhece que Gyökeres "ultrapassa todas as fasquias"

"O que mais respeito no Sporting é o coletivo. É uma equipa muito organizada em termos defensivo e ofensivo e tem muito talento. Tem um jogador que está a ultrapassar todas as fasquias, estou, é claro, a falar de Gyökeres. O Sporting não deixa de ser um grande clube e Gyökeres é um dos grandes avançados na Europa hoje em dia. Não posso deixar de o citar", afirmou o treinador francês.

Bruno Génésio apenas dedicou palavras positivas ao Sporting, oponente que, ainda assim, espera desafiar e derrotar.

"Vamos defrontar uma excelente equipa, invicta desde o início da época e com muita experiência, qualidade e organização, tanto em termos defensivos como ofensivos. Mas estamos aqui para disputar o jogo pelo jogo, temos de ter qualidade para enfrentar a equipa que vamos encontrar e, claro, ter a capacidade para colocar problemas", afiançou, determinado.

O treinador do Lille não se mostrou melindrado pelas palavras críticas do presidente do clube, Olivier Letang, após a derrota sofrida perante o Saint-Étienne, na passada sexta-feira, para a Ligue 1 (1-0).

"Já estava à espera da pergunta e vou responder por ser educado: o presidente tem o direito de dizer o que pensa e o que lhe vai no coração, é o patrão. Quando preciso de falar com as pessoas com quem trabalho, como é o caso do presidente, é pessoalmente e não será aqui que o farei", vincou.

Sem querer "encontrar desculpas", o técnico reconheceu "problemas nos últimos tempos": "Não podemos ignorar os problemas, mas temos a confiança para darmos uma imagem diferente do que fizemos no jogo anterior".

Apesar do novo formato, o técnico disse-se habituado às `andanças` da Champions, assumindo que a tarefa que espera a sua equipa na terça-feira, em Lisboa, vai ser difícil, mas não impossível, bastando recordar o passado.

"Tenho alguma experiência de `Champions`, pelo Lyon, e antes de jogarmos com o Manchester City também tínhamos perdido 1-0. Os prognósticos de toda a gente que segue o futebol eram sobre quando sofríamos o primeiro golo ou quantos golos iríamos sofrer e, afinal, ganhámos 2-1. Não estou a dizer que será isso que vamos fazer amanhã [na terça-feira], mas a verdade é que, no futebol, a equipa menos favorita pode ganhar", advertiu.

Apesar de apontar à vitória, Bruno Génésio não tem dúvidas: o Sporting será a equipa favorita no encontro da primeira jornada da Liga dos Campeões, marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.

"Penso que podemos dizer que o Sporting é favorito, sobre a diferença de orçamento não sei, tem jogadores como aquele de quem acabei de falar [Gyökeres] e não sei se o campeonato português é mais fraco do que o francês. As equipas portuguesas costumam ter bom comportamento nas competições europeias e podemos, portanto, dizer que o Sporting é favorito para o jogo", admitiu.

Guarda-redes do Lille admite preocupação com avançados do Sporting



O guarda-redes dos franceses do Lille Lucas Chevalier admitiu hoje a preocupação com os avançados do Sporting, na antevisão do jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões de futebol, em especial o sueco Viktor Gyökeres.



"Sou guarda-redes, o que mais me preocupa são os avançados. Gyökeres, certamente, mas não temos de falar muito do campeonato português para os conhecer. É verdade que têm excelentes jogadores”, reconheceu o guarda-redes, de 22 anos, em conferência de imprensa.



Depois das pré-eliminatórias, Lucas Chevalier vai estrear-se na competição, concretizando um sonho.



“Participar numa ‘Champions’ faz-me sentir muitas coisas. Ainda é difícil falar disso, amanhã [na terça-feira] vamos sentir grande pressão, mas, para mim, é o concretizar de um sonho coletivo, sonhei muito com isto. Agora estou na equipa principal e tenho a noção de que tenho de estar ao mais alto nível para corresponder”, reconheceu.



Chevalier considerou o Sporting um opositor a ter em grande atenção, recordando o atual estatuto de “campeão de Portugal”.



“Não creio que seja necessário falar muito do adversário, são os campeões de Portugal e têm história por trás de si. Têm nomes mais conhecidos do que outros, serão um adversário mais habituado a estas competições e sei que o ambiente vai ser espetacular. Apesar de termos tido um percurso difícil para nos qualificarmos, temos de jogar com as nossas forças”, apostou o guardião.



Recordando a ligação do Lille ao futebol português, através de Paulo Fonseca, Luís Campos e, atualmente, Tiago Santos, que integra o plantel e foi recentemente chamado à seleção portuguesa.



“O Paulo Fonseca foi o nosso treinador nos últimos dois anos e foi graças a ele que chegámos à Liga dos Campeões. Não nos podemos esquecer de Luís Campos, há aqui alguma afinidade do Lille com os portugueses. Temos o Tiago Santos, que foi formado aqui, será um jogo especial. Eu vou jogar aqui pela primeira vez e tenho muita vontade de experimentar o ambiente”, afirmou, ansioso pelo início da partida.



Por fim, Lucas Chevalier mostrou-se algo desconfiado relativamente às palavras de Rúben Amorim relativamente a uma possível dificuldade de o Sporting pressionar alto frente ao Lille, que apresenta o mesmo esquema tático que os leões [‘3-4-3’].



“Talvez esteja a fazer ‘bluff’, não sei se devemos fiar-nos nessas informações, veremos amanhã [na terça-feira]. Conheço o treinador do Sporting, gosta de pressionar alto e vamos preparar-nos para contrariar esse perfil de equipa amanhã e dar resposta. Estou cético sobre o Sporting não fazer uma pressão alta”, assumiu o guardião, que deverá ser titular no encontro desta terça-feira.



Sporting e Lille defrontam-se na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em jogo da primeira jornada da renovada Liga dos Campeões, que vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas.