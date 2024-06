Treinador Igor Tudor rescinde com a Lazio

”, pode ler-se no comunicado emitido pelos "biancocelesti" na quarta-feira à noite.O técnico de 46 anos, que chegou em meados de março para substituir o italiano Maurizio Sarri, sofreu apenas uma derrota no campeonato, somando cinco vitórias e três empates, e terminando a temporada em sétimo lugar, algo que garantiu à Lazio a última vaga para a fase de grupos da Liga Europa.A imprensa italiana aponta Sérgio Conceição como um dos favoritos a assumir o cargo de treinador do emblema "laziale", depois de o treinador português ter rescindido com o FC Porto, ainda esta semana, sendo que Marco Baroni, ex-Verona, também está na lista do clube de Roma.