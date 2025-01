Treinador Julen Lopetegui despedido do West Ham devido aos maus resultados

"O West Ham United pode confirmar que o treinador principal Julen Lopetegui deixou o clube hoje. A primeira metade da temporada 2024/25 não se alinhou com as ambições do clube e, portanto, o clube tomou medidas em linha com os seus objetivos", pode ler-se no comunicado divulgado pelos `hammers` na página oficial na Internet.

Os londrinos indicaram que os treinadores-adjuntos Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, o preparador físico Borja De Alba e o treinador técnico Edu Rubio seguem o mesmo caminho do antigo treinador do FC Porto.

De acordo com os `irons`, o "processo de nomeação de um substituto está em andamento".

Lopetegui deixa o West Ham na 14.ª posição da Premier League, com 23 pontos, mais seis do que a primeira equipa acima da `linha de água`, o Wolverhampton, de Vítor Pereira.