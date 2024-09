Udinese é o lider surpresa da Serie A

A Udinese foi hoje vencer a Parma, por 3-2, com direito a reviravolta e com com um ‘bis’ do francês Thauvin, tornando-se no líder surpresa da Liga italiana de futebol, no fecho da quarta jornada.

A Udinese, mais habituada da lutar pela ‘sobrevivência’ no primeiro escalão, vai passar a semana com líder isolado da Serie A, com três vitórias e um empate no arranque da competição.



Tudo parecia encaminhado para um vitória fácil do Parma, que chegou ao intervalo na frente por 2-0, com golos de Del Prato, aos dois minutos, e Bonny, aos 43, mas a equipa forasteira acabou por dominar no segundo tempo.



Lorenzo Lucca reduziu aos 49 minutos, seguindo-se Thauvin, o ‘herói’ da Udinese, que protagonizou a ‘cambalhota’ no marcador aos 68 e 77.



O emblema de Udine lidera sozinho com 10 pontos, mais um ponto que o Nápoles, que aparece também sem companhia no segundo posto.



O Parma segue no meio da tabela com quatro pontos.



No encontro que fechou definitivamente a ronda, a Lazio, com Nuno Tavares a tempo inteiro, recebeu e bateu o Verona, por 2-1.



Destaque para o dinamarquês Tengstedt, jogador emprestado pelo Benfica, que fez o único golo dos forasteiros, enquanto Dia e Castellanos ‘faturaram’ para os romanos.