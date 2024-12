United "cai" no Emirates na primeira derrota de Amorim

Com este resultado, os "gunners" seguem no terceiro lugar do campeonato, com 28 pontos, a sete do líder Liverpool, que mais cedo cedeu um empate (3-3) em Newcastle.



Quanto ao United, continua com longo caminho pela frente para chegar a uma posição de destaque - com mais de um terço do campeonato jogado, é 11.º, com 19 pontos.



A vitória do Arsenal não tem qualquer contestação possível e a sua "chave" foi a grande qualidade dos cantos cobrado por Declan Rice, dos quais dois redundaram em golos e os outros criaram grande perigo para a baliza adversária.



O jogo foi dividido a meio campo e até teve uma primeira parte 'cinzenta', mas, após o intervalo, foi claro que o Arsenal era muito mais assertivo na aproximação à baliza e que o United tem muito por acertar nos entendimentos da defesa.



Na era Ruben Amorim, os "red devils", de novo com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no "onze", vinham de empate com Ipswich (1-1) e vitórias sobre Bodo Glimt (3-2) e Everton (4-0).