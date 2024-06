Vítor Pereira renova com sauditas do Al Shabab

O treinador português Vítor Pereira renovou hoje contrato, por uma época, com o Al Shabab da Arábia Saudita, clube de futebol que lidera desde fevereiro, levando-o ao oitavo lugar do campeonato.

Em 15 jogos, o técnico luso conseguiu sete vitórias, dois empates e sofreu seis derrotas, pegando na equipa quando esta estava quatro pontos acima da linha de água e terminando a competição com folga de 12 para as formações que desceram.



O treinador de 55 anos regressou à Arábia Saudita depois de já ter treinado o Al Ahli, de Jeddah, em 2013/14, quando saiu do FC Porto, com o qual foi campeão em 2012 e 2013.



Vítor Pereira já treinou também na Grécia, nomeadamente o Olympiacos, com o qual conseguiu a ‘dobradinha’, campeonato e Taça, tendo igualmente celebrado o título na China, ao oferecer o primeiro êxito ao Shangai SIPG.



O português já passou também pelo futebol alemão, brasileiro e turco.