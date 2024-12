Vitória de Guimarães empata com Fiorentina e confirma oitavos da Liga Conferência

Um golo de Gustavo Silva, aos 33 minutos, deixou os vimaranenses em vantagem, mas a equipa transalpina igualou já na reta final, com um tento de Mandragora, aos 87, resultado que permitiu às duas equipas, além do apuramento direto para os oitavos de final, o terceiro lugar na classificação para os vitorianos e o quarto para a formação 'Viola'.



Com este apuramento direto, a equipa vitoriana evita ter de disputar os dois jogos do play-off, agendados para 13 e 20 de fevereiro de 2025, estando os jogos dos oitavos marcados para 06 e 13 de março.