Walker reforça AC Milan, de Conceição, por empréstimo do City até final da época

“O defesa vencedor da Liga dos Campeões de 22/23 é o nosso novo jogador. O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação por empréstimo de Kyle Andrew Walker ao Manchester City FC, com opção de compra”, referem os ‘rossoneri’, no sítio oficial na Internet.



Esta será a primeira aventura do experiente lateral direito, de 34 anos, fora de Inglaterra, onde se destacou ao serviço do Tottenham, clube que deixou em 2017 para se tornar num dos melhores na sua posição com as 'cores' dos ‘citizens’.



Durante os sete anos e meio no City, Walker fez mais de 300 partidas e conquistou vários títulos, entre os quais seis ligas inglesas, uma Liga dos Campeões, duas taças de Inglaterra, um Campeonato do Mundo de clubes e uma Supertaça Europeia, sendo que pela seleção dos ‘três leões’ ainda não ergueu qualquer troféu.



No balneário do atual oitavo posicionado da Serie A, Walker vai encontrar o português Rafael Leão e os compatriotas Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham.