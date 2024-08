Xavi Simons de novo emprestado pelo PSG ao Leipzig

Contratado pelo PSG ao FC Barcelona em 2019, Xavi Simons jogou pouco nos parisienses em 2020/21 e 2021/22, sendo cedido pelos franceses aos neerlandeses do PSV Eindhoven, em 2022/23, e ao Leipzig, em 2023/24.



“O Paris Saint-Germain deseja a Xavi Simons uma ótima temporada ao serviço do Leipzig”, diz o comunicado do clube gaulês.



Xavi Simons somou 10 golos e 15 assistências na época passada, ao serviço dos alemães, tendo-se destacado também no Euro2024, com um golo, nas meias-finais, face à Inglaterra (1-2), e duas assistências, com Áustria e Roménia, pelos Países Baixos.



“Encontrei em Leipzig uma grande equipa, na qual sinto a plena confiança de todos e posso continuar a desenvolver-me como jogador e pessoa. Tem um ambiente perfeito e estou muito agradecido pela forma como tomaram conta de mim”, disse o neerlandês, citado em comunicado pelo Leipzig.



Para 2024/25, Xavi Simons diz que o objetivo é “ficar nos primeiros lugares da Bundesliga e continuar o mais tempo possível na Taça da Alemanha e na Liga dos Campeões”.



“Temos um plantel muito bom e estou muito feliz por continuar mais um ano a jogar neste clube e perante estes adeptos. Estou pronto para fazer história”, sentenciou o neerlandês.