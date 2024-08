91.º Campeonato nacional de futebol

- 5 – São 5 os treinadores não portugueses que vão começar a época!- 8 - Há 8 anos (!) que não tínhamos 5 treinadores não portugueses a começar um campeonato.- 2 - Vamos ter neste campeonato 2 treinadores campeões nacionais, Ruben Amorim (2 vezes) e Roger Schmidt (1 vez).- 11 - 11 clubes trocaram de treinador, 11 (!)... apenas 7 mantiveram o treinador, Benfica, Sporting, Rio Ave, Farense, Famalicão, Nacional e Santa Clara.- 7/8 - Vamos ter 7 ou 8 estreantes na I Liga! João Pereira (Casa Pia), Tiago Margarido (Nacional), Vasco Matos (Santa Clara), Cristiano Bacci (Boavista), Ian Cathro (Estoril), Vitor Bruno (Porto), Gonzalo Garcia (Arouca), e talvez o treinador do Gil (que ainda não está decidido).- 1 – O Santa Clara regressa 1 ano depois ao escalão principal.- 2 – O Nacional regressa 3 anos depois ao escalão principal.- 1 – 1 estreante no escalão principal, o AVS.- 73- AVS – Vai ser o 73º clube a participar no escalão principal (o 72º clube tinha sido a B SAD).- 5 - Os distritos de Braga e Lisboa são os clubes mais representados na Liga… 5 equipas na I Liga (!).- 2 - 2 anos depois o distrito do Porto volta a ter 4 equipas (!). FC Porto, Rio Ave, Boavista e AVS).- 6 - Famalicão pela primeira vez vai estar 6 épocas consecutivas no escalão principal.- 3 - Casa Pia pela primeira vez vai estar 3 épocas consecutivas no escalão principal.- 4 - Arouca vai repetir a sequência de 4 épocas consecutivas (igualando esse recorde).- 6 - Ainda há pouco tempo o Boavista regressou ao escalão principal, mas já é o 6.º clube há mais tempo consecutivo na I Liga (só atrás de Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória SC)- 2 - Voltamos a ter 2 equipas das ilhas… 1 época depois.-1 - Pela 1.ª vez na história o Nacional está sozinho na I Liga, sem o rival Marítimo. Nunca na história isso aconteceu. Sempre que o Nacional esteve na I Liga (20 épocas), o Marítimo esteve sempre. Vai ser o 1.º ano que o Nacional é o “dono da Madeira”, sozinho.- 50 - SC Braga vai realizar uma época histórica, vai ser a sua 50.ª presença consecutiva no escalão principal. (a 69ª no total).- 8 - Últimos 8 anos… ninguém bisou! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021), FC Porto (2022), Benfica (2023) e Sporting (2024)- 70 - O Sporting não vence o campeonato em 2 anos consecutivos há… 70 anos. Será desta?