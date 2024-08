Cristian Ponde troca o Farense pelo Marítimo

", pode ler-se no sítio oficial na Internet dos insulares.No Farense desde 2021, alinhou em 85 jogos, com 16 golos e nove assistências, sendo que ao longo da carreira representou também o Karpaty, da Ucrânia, o Grasshopper, da Suíça, o Sporting da Covilhã e o Sporting.Nascido na Roménia, mas também com nacionalidade portuguesa,Em 2014/15, cumpriu a estreia a nível sénior, ao serviço do emblema de Alvalade, em 21 de janeiro de 2015, na derrota por 3-2 dos "leões" frente ao Belenenses, no Estádio do Restelo, em partida a contar para a Taça da Liga, como suplente utilizado.Junta-se, assim, ao guarda-redes Gonçalo Tabuaço, aos defesas Romain Correia e Pedro Empis, aos médios Vladan Danilovic, Fransérgio, André Rodrigues e Carlos Daniel e aos avançados Patrick Fernandes e Martim Tavares.