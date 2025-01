Defesa angolano Pedro Bondo reforça Famalicão

Pedro Bondo, de 20 anos, chega ao Minho proveniente do Petro de Luanda, depois de na temporada passada ter representado a equipa B do Sporting.



“Estou a cumprir mais uma etapa ascendente na minha carreira. Todos os jogadores angolanos sonham estar no topo do futebol e sinto estar a dar um passo importante nesse sentido”, referiu o defesa, em declarações aos canais de comunicação do clube.



O jogador admitiu que antes da mudança para Famalicão conversou com Ricardo Chéu, o treinador da equipa que ocupa a 11.ª posição da I Liga, com 20 pontos.



“Disse-me que é um ótimo clube, que está em franco crescimento e que seria ótimo para o desenvolvimento das minhas qualidades", acrescentou ainda.