Estrela da Amadora renova contrato com Kikas

João Diogo Alves Rodrigues, conhecido no mundo do futebol pela alcunha de Kikas, soma quatro golos em 12 encontros disputados nesta época pelo conjunto tricolor, ao qual chegou em janeiro de 2023, contribuindo para o regresso dos estrelistas à elite.



A nível sénior, Kikas conta com passagens por Benfica Castelo Branco, BSAD e, através de empréstimos dos azuis, Vilafranquense, DOXA (Chipre), Mafra e União de Leiria, a anteceder a chegada ao clube da Reboleira, onde contabiliza 16 tentos em 61 partidas.



O Estrela da Amadora, 15.º na I Liga, prepara a visita ao Benfica, terceiro, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 20h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá a arbitragem de André Narciso.