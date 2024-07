Felgueiras sofre primeira derrota da pré-temporada em Braga

O Felgueiras, que vai disputar a II Liga de futebol em 2024/25, perdeu hoje diante do Sporting de Braga B por 2-1, no sexto encontro da pré-temporada, disputado na Cidade Desportiva do emblema minhoto.

Foi a primeira derrota sofrida pelos felgueirenses na sua fase de preparação, marcada por três triunfos e dois empates, com Bruninho a anotar o único golo da equipa, restabelecendo na altura um empate que os bracarenses voltariam a desfazer no segundo tempo.



O mais recente reforço Berna, ex-Boavista, alinhou de início entre os felgueirenses, que hoje pecaram na finalização.



Para encerrar a pré-temporada, o FC Felgueiras 1932 defronta o primodivisionário Gil Vicente, na sexta-feira, em Felgueiras, na apresentação da equipa aos seus associados, em jogo marcado para as 19:30.