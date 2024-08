Fernando Gomes e Fernando Santos homenageados na gala da Liga de clubes

"É justo dizer que não esquecemos o futebol profissional ao longo destes 12 anos. Se me permitem, penso que este galardão é uma forma de a própria LPFP agradecer à FPF e à sua direção por aquilo que temos vindo a fazer", expressou Fernando Gomes, reconhecido com o prémio Mérito Desportivo na Alfândega do Porto.



Líder da LPFP entre 2010 e 2011, o dirigente está a cumprir o terceiro e último mandato permitido por lei na presidência da FPF, à qual chegou em 17 de dezembro de 2011 para render Gilberto Madaíl, num percurso encimado pelas inéditas conquistas do Campeonato da Europa de futebol, em 2016, e da Liga das Nações, em 2019.



"Quando saí da LPFP em 14 de dezembro de 2011, deixámos 3,5 milhões de euros (ME) em caixa e uma Taça da Liga centralizada, que distribuiu mais de quatro ME pelos clubes. Não quisemos deixar de acompanhar o futebol profissional e a importância de ter clubes sustentáveis. Ajudámos no Totonegócio, no período crítico 2014-2015, quando a Liga de clubes estava em situação deficitária, e na introdução do videoárbitro (VAR), subsidiando e investindo mais de 20 ME", recordou.



Agradecendo a atletas, treinadores, dirigentes, clubes e associações distritais, Fernando Gomes, de 72 anos, partilhou a distinção com os membros da direção da FPF presentes no evento, que encerrou com a entrega do galardão Presidente por parte de Pedro Proença, líder da LPFP, ao ex-selecionador nacional Fernando Santos.



"Ninguém ganha sozinho, é impossível. Eu não ganhei nada, quem ganhou fomos nós. As vitórias que me levam a estar aqui hoje são de Portugal e dos portugueses", apontou o atual selecionador do Azerbaijão, de 69 anos, que conduziu a seleção nacional aos únicos troféus internacionais no patamar sénior, entre 2014 e 2022.



Fernando Santos e Fernando Gomes foram dois dos 16 condecorados na segunda edição da gala Liga Portugal Awards, que premiou as melhores individualidades da temporada passada, entre as quais o avançado sueco Viktor Gyökeres, designado como melhor jogador da I Liga, após ter sido campeão nacional pelo Sporting.



Mais jovem técnico português a vencer o campeonato por duas vezes e primeiro a 'bisar' no banco do clube de Alvalade desde o inglês Randolph Galloway, em 1951/52, Rúben Amorim repetiu a distinção de melhor treinador conquistada em 2020/21, quando interrompeu um interregno de 19 anos sem títulos dos 'leões'.



"O título foi brilhantemente conquistado. Tivemos de bater inúmeros recordes que ficarão para a história, mas o marco foi quando jogámos na Luz [frente ao Benfica, na 11.ª jornada]. Ao minuto 90+3, vencíamos e estávamos com seis pontos de avanço sobre o nosso rival, mas perdemos e saímos de lá no segundo lugar. Sei que esse jogo esteve sempre presente na cabeça do treinador e dos jogadores. Começámos esta temporada a deixar escapar um título por culpa nossa [perante o FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira] e também sei que esse jogo estará nas nossas cabeças até à última jornada deste campeonato. Diz-se que um leão ferido é mais perigoso, mas veremos", observou o presidente do Sporting, Frederico Varandas, ao receber o prémio de campeão da I Liga.



Se o Benfica foi agraciado pelo tetracampeonato feminino, numa época em que venceu os quatro troféus nacionais em disputa e chegou pela primeira vez aos quartos de final da Liga dos Campeões, a conquista da Taça da Liga pelo Sporting de Braga e o trabalho de aproximação aos adeptos do FC Porto também mereceram distinção.



A LPFP condecorou ainda o antigo futebolista e atual treinador Paulo Sousa (Hall of fame) e o ex-árbitro Artur Soares Dias (Talento que marca o mundo), numa gala que atribuiu o melhor golo da I Liga a João Mendes, médio do Vitória de Guimarães, e evocou a memória do sueco Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, falecido hoje, aos 76 anos.



Lista de vencedores dos prémios:



- Campeão da I Liga: Sporting.



- Melhor jogador da I Liga: Viktor Gyökeres (Sporting).



- Melhor treinador da I Liga: Rúben Amorim (Sporting).



- Golo do ano da I Liga: João Mendes (Vitória de Guimarães).



- Campeão de inverno: Sporting de Braga.



- Campeão da II Liga: Santa Clara.



- Futebol feminino: Benfica.



- Mérito Desportivo: Fernando Gomes.



- Presidente: Fernando Santos.



- Hall of fame: Paulo Sousa.



- Prestígio: José Pereira.



- Talento que marca o mundo: Artur Soares Dias.



- O futebol és tu: FC Porto.



- O futebol que nos une: Associações distritais e regionais.



- Reconhecimento internacional: European Leagues.



- Parceiro: Betclic.