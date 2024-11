Fransérgio rescinde contrato com o Marítimo

"Nos quatro meses em que estive aqui, o meu filho Pedro regrediu muito. Para mim, o que faz sentido é a minha família. Peço desculpa aos meus companheiros, aos adeptos e à estrutura, mas não consigo continuar a ajudar dentro de campo", revelou aos jornalistas, vestindo uma camisola de apoio à causa autista, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Com a presença do presidente, equipa técnica e jogadores do plantel na sala de imprensa, Fransérgio também contou com o apoio da mulher, referindo que não é fácil chegar todos os dias a casa e vê-la a "chorar pelos cantos".



"A minha esposa colocou a possibilidade de ela ir com as crianças (para o Brasil) e eu ficar até janeiro, quando abre a janela (de inverno), para dar algum tempo ao clube, mas eu não posso deixá-la voltar sozinha por uma coisa que é nossa", confidenciou.



Ainda sem futuro definido, o centrocampista agradeceu a oportunidade de ter "voltado a uma casa em que foi feliz" no passado, acrescentando que "pensa em continuar a carreira", mas apenas no Brasil, de forma a proporcionar os melhores tratamentos ao filho.



"O meu Pedro precisa de muito mais do que tem aqui na ilha (da Madeira) e no Brasil eu tenho esses recursos. Agora, vou tirar um mês de férias e depois devo continuar a jogar", notou.



Contratado no início da temporada, após rescindir contrato com os brasileiros do Coritiba, Fransérgio participou em 12 partidas com a camisola dos verde rubros, sem nenhuma participação direta para golo.



Na primeira passagem pelos insulares, entre 2014 e 2017, o médio criativo atuou em 117 jogos, com 17 golos e nove assistências.



Natural de Rondonópolis, no Brasil, Fransérgio representou ainda Sporting de Braga, Bordéus (França) e os brasileiros do Paraná, Internacional, Criciúma, Ceará e Guaratinguetá.



O próximo compromisso oficial do Marítimo, nono classificado da II Liga de futebol, com os mesmos 15 pontos do Feirense, que é oitavo, está marcado para domingo, às 15h30, com a receção ao Benfica B, em jogo da 12.ª jornada.