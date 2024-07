Gil Vicente empata com Sporting de Braga B em jogo de preparação

Num ensaio realizado em Vila Chã, no concelho de Esposende, a formação bracarense entrou melhor, e adiantou-se com um golo Kauan Kelvin, logo aos nove minutos.



Os barcelenses tiveram uma reação mais incisiva no segundo tempo, com o médio japonês Fujimoto a resgatar o empate aos 54 minutos, e Depú ainda ameaçou a reviravolta num remate devolvido pela trave, que manteve o 1-1 final.



O Gil Vicente inicia no domingo um estágio de uma semana no Alto Minho, em Arcos de Valdevez, onde irá defrontar o Rio Ave, também da I Liga.



A equipa barcelense já realizou, até ao momento, três jogos de preparação, vencendo a equipa de sub-23 do clube (3-0) e o Penafiel, da II Liga, por 3-1, a que soma este empate com o Sporting de Braga B.