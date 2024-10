Leixões derrota Portimonense com três golos na primeira parte

O lateral esquerdo leixonense Simãozinho abriu o marcador com um canto direto aos 10 minutos, Ricardo Valente fez o 2-0 (34) e Paulo Alves fechou a contagem quatro minutos depois.



Esta vitória permite ao Leixões subir do sétimo para o quarto lugar da classificação, somando agora 12 pontos, e mantém o Portimonense no 15.º, com cinco.



A sorte deste encontro começou a ser definida depois de um cruzamento de Simãozinho da esquerda, que Vinícius defendeu para canto. O mesmo jogador cobrou o canto subsequente, fazendo a bola descrever um arco e entrar diretamente na baliza do Portimonense.



O golo abalou os visitantes e foi um tónico para um Leixões objetivo e confiante, que aos 34 ampliou o marcador depois de um bom cruzamento de Simãozinho a que Ricardo Valente deu o melhor seguimento, desviando a bola de cabeça para dentro da baliza do Portimonense.



Quatro minutos depois, e no seguimento de um ataque leixonense desenvolvido pela meia direita, Jean Felipe serviu Paulo Alves e este, solto na área contrária, desferiu um remate cruzado e bateu Vinícius, fazendo assim o 3-0.



O Portimonense podia ter reduzido aos 45+1, quando Tamble recebeu um cruzamento de Nuno Campos da direita e, nas costas de Hugo Basto, cabeceou, só não tendo marcado porque a bola foi na direção de Dani Figueira e este sacudiu-a para canto.



Os algarvios chegaram ao intervalo com mais posse de bola do que o Leixões (52% contra 48%) e mais cantos (dois contra um), mas foram uma equipa quase inofensiva a nível atacante.



O Portimonense subiu de rendimento na segunda parte, teve então mais iniciativa e mais bola do que o Leixões, mas continuou a evidenciar dificuldades na definição dos seus ataques.



O melhor que a equipa algarvia conseguiu foi um remate de Elijah (69 minutos) e um livre da direita (75), que Dani Figueira defendeu.



O último lance de perigo deste jogo surgiu através de um remate da esquerda de Chico Banza, que ainda assustou Dani Figueira, mas foi tudo e o Leixões já tinha então o jogo controlado e o triunfo assegurado.