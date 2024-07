Liga dos Campeões feminina. Benfica com ambição de seguir em frente, Sporting regressa à elite

“Vamos jogar com a campeã da Dinamarca, sabemos de antemão o que é praticado pelo futebol feminino dinamarquês, é um adversário a ter em conta”, começou por dizer Luís Batista, em reação ao sorteio hoje em Nyon.



O Benfica, tetracampeão português em título, entrou no caminho dos campeões, com o sorteio a definir que defrontará o campeão da Dinamarca no primeiro jogo da primeira ronda (04 de setembro), distribuída por grupos de quatro equipas.



Caso ultrapassem as dinamarquesas, as ‘águias’ discutem (07 de setembro) o acesso à segunda ronda diante do vencedor do outro jogo do Grupo 1, que opõe as bósnias do SFK 2000 Sarajevo e o KÍ Klaksvík, das Ilhas Faroé.



“Temos de disputar dois jogos no espaço de dois, três dias, vamos encará-los sempre da melhor forma”, disse ainda Luís Batista, acrescentando que só após uma segunda ronda, já a duas mãos (18/19 e 25/26 de setembro), as equipas se apuram para a fase de grupos.



A final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões feminina vai disputar-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a data ainda por definir, embora seja sempre entre 23 e 25 de maio, um cenário que deixa o ‘team manager’ do Benfica a sonhar.



“Não posso deixar de dizer que não seria importante para o Benfica estar presente numa final da Liga dos Campeões, ainda por cima quando é localizada em Lisboa essa final”, disse ainda o responsável ‘encarnado’.



Na próxima edição, além das ‘encarnadas’, o Sporting também entra na primeira eliminatória, mas no grupo 4 do caminho dos não campeões, depois de ter sido segundo classificado no campeonato.



“Era um grande objetivo regressar a uma competição internacional, para a equipa, para o projeto do futebol feminino e para o clube, pois o Sporting tem de estar nos maiores palcos. Achamos que este é o nosso lugar, fizemos por isso na última época e trabalhámos muito. Agora é a nossa vez de aproveitar esta oportunidade e dignificar as cores que representamos”, considerou a coordenadora geral do futebol feminino das ‘leoas’, Margarida Batlle Y Font.



O sorteio de hoje ‘colocou’ o Sporting frente às alemãs do Eintracht Frankfurt, no primeiro jogo da primeira ronda, e, em caso de vitória, a equipa defrontará depois a vencedora do encontro entre as bielorrussas do FC Minsk ou as islandesas do Breidablik.



“Sabemos que será difícil e, se vencermos o primeiro jogo, teremos uma final que também será disputada contra equipas já com histórico na competição, projetos sólidos e experientes nas competições internacionais”, disse ainda a coordenadora ‘leonina’.