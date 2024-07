Maria Negrão é reforço do Sporting de Braga

“Senti que ingressar no Sporting de Braga era um passo natural na minha carreira, especialmente porque o clube partilha os mesmos objetivos que eu: a ambição constante de ganhar”, disse aos meios do clube.



A média, de 20 anos, que jogou na última época e meia no Famalicão, emprestada pelo Benfica, já conquistou todos os troféus a nível nacional.



Pelos encarnados, venceu dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça da Liga e, pelos famalicenses, ganhou a Taça de Portugal (2022/23).



Maria Negrão disse esperar que o novo desafio lhe “permita crescer e evoluir significativamente enquanto jogadora” e frisou querer “contribuir para muitas vitórias do Sporting de Braga: quero fazer história neste clube”.