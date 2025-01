Matheus Teixeira reforça a baliza do Rio Ave

O guardião, de 25 anos, formado no Palmeiras, esteve ligado durante seis anos aos baianos, do principal escalão do futebol brasileiro, assinando agora um contrato válido até ao final da temporada com os vila-condenses.



Matheus Teixeira alinhou no último ano no Criciúma, por empréstimo do Bahia, não tendo feito qualquer jogo, e em 2023 representou os japoneses do Oito Trinita, pelos quais alinhou em cinco partidas, também cedido pelo clube do nordeste do Brasil.



O guarda-redes brasileiro vem colmatar a saída do compatriota Jhonatan no plantel do emblema vila-condense, juntando-se a Miszta, Sina e Radojicic como opções para a baliza da formação comandada por Petit.



É o terceiro reforço do Rio Ave nesta reabertura do mercado de transferências, depois dos defesas centrais Andreas Ndoj e Nelson Abbey, ambos emprestados pelo Olympiacos, da Grécia.