Maycon Cleiton e Benjamin Acquah reforçam Portimonense

O guardião Maycon Cleiton, de 26 anos, chega a Portimão para a primeira experiência fora do país natal, proveniente do Ceará, onde alinhava por empréstimo do Vitória, depois de também ter passado por Guarani, Santa Cruz e Bragantino.



“Estou muito feliz e motivado para este novo desafio. O Portimonense é um clube bastante conhecido no Brasil, tive boas informações e, agora que estou cá, posso dizer que se concretizou tudo o que me disseram”, referiu o jogador brasileiro, em conferência de imprensa.



O médio ofensivo Benjamin Acquah, de 24 anos, formado no Ebusua Dwarfs, no Gana, alinhava no Helsingborgs desde 2021, tendo em 2024 somado 29 jogos e cinco golos pelo emblema do segundo escalão da Suécia.



“O Portimonense é um grande clube. É um grande passo para mim e estou aqui para dar o meu melhor e ajudar o máximo que puder, dando tudo por quem me deu esta oportunidade”, afirmou o futebolista ganês.



Após 17 jornadas, o Portimonense ocupa o 13.º lugar na II Liga, com 20 pontos, jogando em casa no sábado, às 14h00, frente ao Felgueiras, em jogo da 18.ª ronda.