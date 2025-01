Quatro adeptos impedidos de assistirem à final da Taça da Liga - APCVD

Quatro adeptos, dois do Benfica e dois do Sporting, estão hoje impedidos de assistirem à final da Taça de Liga de futebol entre os dois clubes, em Leiria, após comportamentos ilegais nos jogos das meias-finais.

“Na sequência dos autos de notícia elaborados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) durante as meias-finais (…), realizadas nos dias 07 e 08 de janeiro de 2025, foram aplicadas medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos a quatro adeptos”, indicou hoje em comunidade a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).



Em causa estão comportamentos relacionados com a “utilização de artefactos pirotécnicos e uma infração por incumprimento do dever de correção, moderação e respeito”, ficando os quatro adeptos impedidos de aceder a recintos desportivos enquanto aguardam uma decisão final.



Estas infrações podem levar ainda “ao pagamento de coimas entre os 1.000 e os 10.000 euros, bem como a sanções acessórias que poderão incluir até três anos de interdição de acesso a recintos desportivos”.



O jogo entre Sporting e Benfica, naquela que será a 18.ª final da competição, está agendado para as 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Nas meias-finais, o Sporting eliminou o FC Porto (1-0), enquanto o Benfica afastou o Sporting de Braga (3-0).