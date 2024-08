Vazio de oportunidades dita nulo entre Oliveirense e Mafra

Ainda que a formação de Oliveira de Azeméis, a jogar em casa, tivesse conseguido algum ascendente no segundo tempo, acabou por não fazer o suficiente para quebrar a coesa defensiva forasteira.



Após os desaires no arranque da temporada - a Oliveirense permitiu a reviravolta diante do Penafiel, perdendo por 4-3, enquanto o Mafra foi batido na receção ao Paços de Ferreira, por 1-0 -, as duas equipas procuravam pela primeira vez sentir o 'sabor' da vitória e, nesse sentido, entraram agressivas nos duelos.



Contudo, as elevadas temperaturas que se faziam sentir no Estádio Carlos Osório, aliadas à forte organização, de poucos riscos, exibida pelas duas equipas, tornaram difícil a criação de oportunidades.



Os anfitriões ameaçaram já no período de compensação do primeiro tempo, através de Schürrle, numa bola dividida dentro de área que deixou o médio em posição promissora, no interior da área, mas este atirou muito por cima.



No regresso dos balneários, a Oliveirense mostrou-se mais disponível para correr riscos, com Filipe Alves, logo aos 48 minutos, a produzir a melhor oportunidade do encontro, quando atirou ao poste da baliza mafrense, após um ressalto de um livre direto que desviou na barreira.



Stanley Iheanacho ainda deixou um último aviso, aos 89, a partir de um remate traiçoeiro à entrada da área, que poderia ter dado a vitória ao Mafra, impedida pela intervenção atenta do guarda-redes Nuno Macedo, e, assim, o resultado final não sofreu qualquer alteração.



Com este desfecho, as duas equipas somaram os primeiros pontos na II Liga portuguesa de futebol.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense – Mafra, 0-0.







Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo, Klebinho, Lucão, Tyler Keating (Miguel Monteiro, 70), Frederico Namora (Luís Bastos, 55), André Santos, Bruno Ventura (Idrissa Dioh, 46), Schürrle (Filipe Alves, 46), Zé Manuel, João Silva (Daniel Candeias, 55) e Tiago Veiga.



(Suplentes: Rui Dabó, Diogo Casimiro, Mateus Raniel, Luís Bastos, Filipe Alves, Kotaro Nagata, Idrissa Dioh, Daniel Candeias e Miguel Monteiro).



Treinador: Marco Leite.



- Mafra: Martin Fraisl, Pontus Texel, Rodrigo Freitas, Bryan Passi, Gui Ferreira, Andreas Nibe, Vítor Gonçalves (Chris Kouakou, 32), Yacouba Maiga (Andrey Souza, 56), Stanley Iheanacho, Miguel Falé (Djé Béni, 72) e Friday Etim (Rodrigo Matos, 71).



(Suplentes: Francisco Lemos, Pedro Pereira, Djé Béni, Andrey Souza, Chris Kouakou, John Kolawole, José Marques, Jonathan Lind e Rodrigo Matos).



Treinador: Carlos Vaz Pinto.



Árbitro: José Rodrigues (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Chris Kouakou (34), Tiago Veiga (38), Yacouba Maiga (45+1), Zé Manuel (49) e Klebinho (90+2).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.