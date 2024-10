Genc Nuza arbitra o Djurgarden-V. Guimarães

Genc Nuza, de 35 anos, terá como assistentes os compatriotas Edmond Zeqiri e Granit Hyseni e como quarto árbitro Ilir Mehmeti, enquanto o alemão Sascha Stegemann ficará a cargo do VAR, assistido pelo kosovar Dardan Çaka no AVAR.



O Vitória de Guimarães, que na primeira ronda da fase liga da Liga Conferência venceu os eslovenos do Celje (3-1), defronta os suecos do Djurgarden, na quinta-feira, pelas 17h45 em Lisboa, na Arena de Estocolmo.



A UEFA indicou ainda o árbitro português António Nobre para dirigir o encontro entre os gregos do Panathinaikos e os ingleses do Chelsea, igualmente para a segunda jornada da fase liga da Liga Conferência, na quinta-feira, em Atenas.



António Nobre, de 35 anos, da AF Leiria, terá como árbitros assistentes os compatriotas Pedro Ribeiro e Nelson Pereira, o quarto árbitro será Gustavo Correia, André Narciso ficará a cargo do VAR, auxiliado por Helder malheiro (AVAR)