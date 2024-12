Defesa Marcelo renova contrato com o Moreirense por mais uma época, até 2026

Contratado no verão de 2023, o jogador, de 35 anos, apontou dois golos e realizou 27 partidas oficiais durante a época transata, em que os minhotos se classificaram no sexto lugar, com 55 pontos, a melhor marca de sempre no principal escalão luso, e contabiliza 16 jogos na temporada em curso.

Formado no Vasco da Gama, o futebolista luso-brasileiro rumou pela primeira vez a Portugal na época 2010/11, para jogar no Ribeirão, transferiu-se para o Leixões, em 2011/12, e mudou-se depois para o Rio Ave, emblema pelo qual disputou 198 encontros oficiais e marcou 10 golos, entre 2012/13 e 2017/18.

Marcelo ganhou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal pelo Sporting na época 2018/19, ao realizar um jogo em cada uma das competições, e cumpriu 45 jogos ao serviço do Paços de Ferreira, nas temporadas 2019/20 e 2020/21.

O defesa representou ainda o Rio Preto, do Brasil, em 2010, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, em 2019, o Al Tai, da Arábia Saudita, na época 2021/22, e o Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, na temporada 2022/23.

TYME // VR

Lusa/Fim