Marko Grujic, Nico González e Samu Omorodion regressam aos treinos do FC Porto

O trio de internacionais trabalhou no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, numa sessão matinal conduzida pelo treinador Vítor Bruno, de preparação para a receção ao lanterna-vermelha Farense, no domingo, da quinta jornada do campeonato.

O médio defensivo Marko Grujic alinhou recentemente pela Sérvia nas duas primeiras jornadas do Grupo A4 da edição 2024/25 da Liga das Nações, ao ser suplente utilizado no empate caseiro com a campeã europeia Espanha (1-1), em Belgrado, e titular na derrota em Copenhaga perante a Dinamarca (2-0).

Utilizados de início nos triunfos na Escócia (2-1) e na Hungria (0-1), o centrocampista Nico González e o avançado Samu Omorodion, contratado pelo FC Porto ao Atlético de Madrid na janela de transferências de verão, ajudaram a Espanha a qualificar-se antecipadamente no primeiro lugar da `poule` B para o Europeu de sub-21 de 2025.

Em trânsito para o Porto estão os restantes internacionais, casos de Vasco Sousa e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa (sub-19 lusos), Wendell (Brasil), Stephen Eustáquio (Canadá) e Deniz Gül (Suécia sub-21).

O defesa central espanhol Marcano, limitado a trabalho de ginásio e tratamento, o lateral esquerdo nigeriano Zaidu, com treino condicionado, e o médio Fábio Vieira, que sofreu recentemente uma lesão muscular na coxa direita, continuam no boletim clínico `azul e branco`.

O FC Porto regressa aos trabalhos na quinta-feira, às 17:00, novamente no Olival, tendo em vista a receção ao lanterna-vermelha Farense, da quinta jornada da I Liga, agendada para domingo, a partir das 15:30, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os `azuis e brancos` partilham o segundo lugar da prova com Famalicão, Santa Clara e Vitória de Guimarães, todos com nove pontos, três abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting.