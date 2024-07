Albuquerque foi quinto no Campeonato Americano de Resistência

Ao contrário do que é habitual, nesta prova não compete na categoria principal, reservada aos protótipos, pelo que o piloto natural de Coimbra conduziu um Oreca, fazendo equipa com Daniel Goldburg.”, explicou Albuquerque.O português revelou ter tido “algum azar no primeiro turno” sendo que “no último foi melhor mas a posição em pista já era o quinto lugar”.A prova foi ganha por Tom Dillmann e Nick Boulle (Oreca).O outro português em prova, João Barbosa (Ligier) foi 10.º classificado, fazendo equipa com Lance Wilsey.