Alexandre Pinto lidera Baja de Portalegre após primeiro dia

O piloto da classe Challenger deixou o líder do campeonato, João Ferreira (Mini), na segunda posição, a 16,7 segundos, com João Dias (Can-Am) em terceiro, a 56,4.



"Correu bem. Viemos a atacar, mas também a gerir um bocadinho, uma vez que os pisos estavam bastante traiçoeiros. Muitas vezes com muita aderência, mas também com muita lama nas zonas de sombra. Mas, amanhã (sábado), é que é a verdadeira corrida de Portalegre", comentou Alexandre Pinto, que pode tornar-se no primeiro piloto da classe Challenger a vencer a Baja.



Na luta pelo título, Ferreira precisa de ganhar quatro pontos a Dias para festejar antecipadamente a conquista do troféu.



João Ferreira foi o segundo mais rápido, o primeiro entre os T1+ (a categoria reservada aos carros protótipos) e o único representante da categoria entre os nove mais rápidos.



"Correu bem, sem excessos, pois havia zonas com muita lama, mas divertimo-nos, que é o mais importante. Está tudo em aberto para o dia de amanhã (sábado)", admitiu o piloto de Leiria.



João Dias (CAN-AM) terminou o dia na terceira posição, mas lamentando-se do tempo perdido com um furo: "Vínhamos com um ritmo muito bom, mas sofremos um furo. A paragem foi rápida, mas claro que perdemos tempo. No entanto, a prova está muito gira e Portalegre só agora é que está a começar".



Tiago Reis (Taurus) e o sete vezes campeão nacional de ralis, Armindo Araújo (CAN-AM), fecharam o grupo dos cinco primeiros.



João Ramos (Toyota), um dos candidatos ao título, foi obrigado a desistir, depois do motor da Hilux T1+ ter apanhado água na travessia de uma ribeira no prólogo desta manhã.



Roberto Borrego (Can-Am) lidera entre os SSV (veículos ligeiros) e António Maio (Yamaha) é o mais rápido entre as duas rodas.



"Correu bem, com muita água, mas muito divertido. Andei num ritmo seguro, não cometi nenhum erro e estou muito feliz por ser o primeiro classificado", afirmou o piloto e militar da GNR, que procura em Portalegre a nona vitória, nesta que é a mais emblemática prova de todo-o-terreno em Portugal.



Nas moto4 (quads) lidera o vinhaense Luís Ferreira (Yamaha), com 4.12,08 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, Fábio Ferreira (ATYV).



"Estava com algum receio, por ter chovido muito, mas correu tudo bem. Os pisos estavam excelentes e consegui imprimir um bom ritmo", sublinhou Luís Ferreira.



Sábado disputam-se mais dois setores seletivos, com cerca de 300 quilómetros cronometrados.