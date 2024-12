Félix da Costa regressa às 24 Horas de Daytona

“O piloto da Porsche regressa a uma das mais míticas corridas do mundo na categoria LMP2, onde já venceu o Campeonato do Mundo e as 24 horas de Le Mans em 2022”, anunciou a assessoria de imprensa do piloto de Cascais.



Félix da Costa irá representar a equipa Inter Europol com o objetivo claro de “lutar pela vitória”.



O português compete a tempo inteiro no Mundial de Fórmula E, que já conquistou em 2020.



O arranque deste campeonato de carros elétricos está marcado para o próximo fim de semana, em São Paulo, no Brasil, também aos comandos de um Porsche.



Esta será a 11.ª temporada da competição.



O piloto de 33 anos terminou a época anterior na sexta posição, com 134 pontos, e com quatro vitórias somadas, de um total de 12 que tem no historial.