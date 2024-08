Miguel Oliveira teve "uma das piores sextas-feiras de sempre" na Áustria

Oliveira terminou a 1,373 segundos do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) em segundo lugar, a 0,281 segundos, e o espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 0,389.



"Foi uma sexta-feira difícil, provavelmente uma das mais difíceis de sempre", admitiu o piloto português, natural de Almada.



Oliveira disse que não teve "tração à saída das curvas nem conseguia travar corretamente", pelo que esteve "fora da janela" de tempos que permitiam a passagem direta à segunda fase da qualificação, no sábado (os 10 primeiros dos treinos cronometrados).



"Ataquei na última volta para tentar aproximar-me, mas ainda fiquei longe de onde queria pelo que temos ainda muito trabalho para fazer", disse Miguel Oliveira.



O piloto luso explicou que "numa volta normal", foi "a melhor Aprilia na maior parte do tempo".



"Depois, o Aleix (Espargaró) e o Maverick (Viñales) fizeram uma boa volta e pronto. Ainda é muito distante de onde deveríamos estar", finalizou o piloto almadense.



Miguel Oliveira chega a esta ronda na 13.ª posição do campeonato, com 51 pontos.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) lidera, com 241 pontos, mais três do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título.