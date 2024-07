Pascal Wehrlein campeão mundial de Fórmula E, Félix da Costa quinto

Wehrlein terminou a 1,055 segundos do vencedor, o britânico Oliver Rowland (Nissan), com o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) em terceiro, a 3,782.



António Félix da Costa foi o quinto classificado, a 4,362 segundos do vencedor, depois de ter partido da 10.ª posição da grelha.



A prova ficou marcada por vários incidentes, que obrigaram à entrada do ‘safety car’ por três vezes, a última delas devido ao toque do alemão Max Gunther (Maserati) no Jaguar de Nick Cassidy, que era, nessa altura, o favorito à conquista do título.



O incidente envolveu ainda o português Félix da Costa, que se viu apertado pelos outros dois, mas acabaria por ser Gunther a embater na traseira de Cassidy, furando o pneu direito traseiro do neozelandês.



Com estes resultados, Wehrlein chegou aos 199 pontos e sagrou-se campeão pela primeira vez (é o nono campeão diferente em 10 edições do campeonato), com mais sete pontos do que Mitch Evans (Jaguar), com António Félix da Costa a baixar do quarto ao quinto lugar final do campeonato, com 144 pontos.