Árbitros portugueses no Mundial de futsal

“É uma honra para a arbitragem nacional e para a APAF”, frisou no aeroporto Francisco Sá Carneiro o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, citado num comunicado da organização.



Segundo o dirigente, a chamada da dupla de árbitros portugueses é o “reflexo do trabalho e competência de ambos”, mas também da “aposta e condições criadas por toda a estrutura da arbitragem” nacional para que tal acontecesse.



Os árbitros de elite Cristiano Santos e Eduardo Coelho figuram entre os 38 que estarão na competição, 10 deles pertencentes à UEFA.



Portugal compete na 10.ª edição do Mundial, competição em que defende o título conquistado em 2021, em final disputada diante da Argentina (2-1).



Na prova deste ano, a seleção das quinas integra o Grupo E, com Panamá, que defronta em 16 de setembro, Tajiquistão, em 19, e Marrocos, em 22.