Atletismo/Europeus: Pichardo questiona marca do espanhol Díaz na final do triplo

O português Pedro Pablo Pichardo, que conquistou na terça-feira a medalha de prata na final do triplo salto dos Europeus de atletismo, questionou hoje a marca do espanhol Jordan Díaz, o novo campeão da Europa.

“Como podemos saber se foram mesmo 18,18 metros”, escreveu nas redes sociais Pichardo, questionando o porquê de a régua eletrónica não estar a funcionar na altura em que o espanhol logrou o salto que lhe deu o ouro.



O campeão olímpico de Tóquio2020 interroga o porquê de a régua eletrónica ter funcionado quando o espanhol logrou 17,96 metros e não no “grande salto”, tendo, “por coincidência”, voltado a funcionar “um minuto depois”, quando Pichardo voltou a saltar.



“Como é que é possível, como é que a régua eletrónica desligou naquele momento”, disse, acrescentando: “Nós, atletas, sabemos que sem qualquer referência é difícil saber se foi um bom salto ou não, mas ele já sabia”.



O atleta luso pede, assim, uma “clarificação” desta situação às associações europeia e mundial de atletismo, pedindo “uma resposta rápida” sobre o que aconteceu “no momento em que o atleta espanhol conseguiu a grande marca”.



Pichardo frisou ainda que sempre foi “muito justo no que se refere à competição” e que “nunca” teve a “necessidade de ir para as redes sociais justificar uma vitória ou uma derrota”, nem nunca precisou de “substâncias proibidas para ganhar”.



“Num campeonato deste nível, a régua eletrónica não pode desligar e, se desligar, deve-se parar a prova até se resolver o problema”, disse ainda o atleta luso, que arrebatou a prata com um novo recorde nacional de 18,04 metros.