Basquetebol. Portugal vence particular com Noruega

Um dia depois de perder frente à República Dominicana, por 80-79, com um cesto a 2,1 segundos do fim, o conjunto luso superiorizou-se aos nórdicos, por expressiva vantagem de 31 pontos.Portugal terminou o primeiro período com superioridade de 17 pontos (35-18), liderança confortável que foi mantendo até ao intervalo (54-39).Os pupilos de Mário Gomes aumentaram, depois, a vantagem no terceiro parcial, para 23 pontos (75-52), que ainda reforçaram no quarto, num jogo em que se destacaram os desempenhos de André Cruz e Rafael Lisboa, ambos com 15 pontos.Destaque ainda para Anthony da Silva (13 pontos), Diogo Gameiro (11 pontos) e Daniel Relvão (10 pontos).Esta sexta-feira, Portugal defronta a Costa do Marfim, no seu derradeiro teste em Espanha.Na preparação para a fase de qualificação para o Eurobasket2025, Portugal vai disputar a seguir o II Torneio Internacional de Guimarães, entre 12 a 14 de julho, onde vai defrontar as seleções da Argentina e da Grã-Bretanha.