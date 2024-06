Benfica sagra-se tricampeão nacional de basquetebol

Depois de duas claras vitórias em reduto portista, por 89-66 e 73-62, a formação lisboeta arrebatou o 30.º cetro e reforçou a liderança do ranking, com larga vantagem face a FC Porto (12) e Sporting (nove), após uma final em que o poste norte-americano Terrell Carter foi eleito o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP).



Apesar do desaire, Tanner Omlid bem tentou um desfecho distinto para o FC Porto, ao totalizar 24 pontos e ser o melhor marcador da partida, secundado pelos benfiquistas Trey Dreschel, a coroar uma bela exibição com 23, e Aaron Broussard, com 21.



As ‘águias’ entraram bem melhor, com um parcial inicial de 7-0, mas Omlid, ausente do segundo jogo, foi capaz de colocar o FC Porto ‘nos eixos’, ao apontar sozinho os primeiros oito pontos da turma nortenha, que passou mesmo para a liderança do marcador (16-17).



Os ‘dragões’ fecharam o primeiro período a vencer (20-25), mas o segundo, com as defesas a prevalecer, foi favorável ao Benfica, que apenas concedeu 10 pontos ao adversário e chegou ao intervalo de novo em vantagem (41-35), debaixo de um forte apoio.



O base neerlandês Charlon Kloof desfalcou o FC Porto ainda durante o primeiro quarto e não reentrou mais, surgindo no banco de braço ao peito, a assistir à recuperação dos portuenses no terceiro período, muito graças à boa exibição de Omlid.



No lado dos ‘encarnados’, o capitão Makram Ben Romdhane desperdiçou lançamentos livres e era o elemento em maiores dificuldades, mas manteve-se dentro da quadra no derradeiro e decisivo período, com o FC Porto em vantagem (56-59).



Apagado até então, Toney Douglas apareceu em jogo na altura certa, com dois ‘triplos’ a operarem nova reviravolta e, já com o pavilhão da Luz em polvorosa, a indefinição no vencedor perdurou até ao fim, mas um ‘triplo’ de Betinho sentenciou o ‘tri’.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – FC Porto, 83-76.



Ao intervalo: 41-35.



Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Luís Lopes e Sónia Teixeira, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (83): Aaron Broussard (21), Toney Douglas (10), Betinho Gomes (11), Ivan Almeida (2) e Terrell Carter (15). Jogaram ainda Trey Dreschel (23), Makram Ben Romdhane, José Barbosa e Daniel Relvão (1).



Treinador: Norberto Alves.



- FC Porto (76): Max Landis (12), Charlon Kloof (5), Tanner Omlid (24), Miguel Queiroz (9) e Phil Fayne (13). Jogaram ainda Aaron Harrison (6), Miguel Maria Cardoso (2), Ricardo Monteiro, Nuno Sá (5) e João Guerreiro.



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 20-25 (primeiro período), 41-35 (intervalo), 56-59 (terceiro período) e 83-76 (resultado final).



Assistência: Cerca de 2.300 espetadores.