Braga e Sporting disputam Supertaça de futsal

“A concentração e a capacidade de gerir os momentos do jogo são cruciais. É importante entrar com intensidade, mas também saber ser paciente e manter o equilíbrio emocional, mesmo nos momentos mais complicados. Além disso, detalhes como bolas paradas e a eficácia nas oportunidades criadas podem fazer toda a diferença”, disse Fábio Cecílio, jogador do Sporting de Braga.



“Trabalhámos intensamente para chegar a este momento na melhor forma possível e estamos confiantes na nossa capacidade de disputar o título. Temos vindo a crescer como grupo, a consolidar as nossas ideias de jogo e a melhorar em vários aspetos, mesmo sabendo que ainda há coisas a afinar”, analisou.



Sobre o adversário, tetracampeão nacional, Fábio Cecílio falou de um Sporting “de grande qualidade e com um plantel muito experiente”, antecipando um “jogo muito difícil” para o conjunto bracarense.



“Têm uma equipa muito bem organizada, com jogadores de nível elevado e que têm mostrado consistência ao longo dos últimos anos. Sabemos que será um jogo difícil, mas também temos as nossas armas e estamos focados em impor o nosso jogo”, completou.



"Leóes" bem preparados



Diogo Santos, de 22 anos, e igualmente internacional português, assegurou que o Sporting, que detém um recorde de 11 conquistas da Supertaça, “está bem preparado para este desafio”.



“Estamos muito confiantes com o trabalho que tem vindo a ser feito desde o início dos trabalhos. Estes primeiros meses foram marcados por alguns altos e baixos, mas acreditamos no nosso valor e no que cada um de nós consegue dar à equipa”, afirmou.



“Nestas provas que se decidem num jogo apenas, acho que o segredo é sermos eficazes. Não basta jogar bem, o que realmente importa é chegar ao fim do jogo e sairmos. Diria que a eficácia tem um papel muito importante nestas provas. Estamos focados nesse aspeto e acredito que sabemos o que temos de fazer”, completou Diogo Santos.



A final da Supertaça de futsal de 2024 está marcada para sábado, às 20h00, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, opondo o campeão Sporting ao Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal.



O atual detentor do troféu é o Benfica, que na temporada passada venceu o Sporting, por 5-4, no prolongamento, numa final disputada no Pavilhão Municipal de Sines, arrebatando o seu nono troféu.