Candidatos à presidência do COI apresentam propostas

Cada apresentação será feita à porta fechada, com os sete candidatos a terem 15 minutos para resumirem as suas principais propostas, sem assistirem às apresentações dos adversários ou responderem a perguntas dos membros da Assembleia do COI.O presidente da World Athletics,, e o líder da União Ciclista Internacional,, estão entre os sete candidatos a suceder a Thomas Bach, entre os quais há apenas uma mulher, a antiga nadadora, do Zimbabué, com a campeã olímpica em Atenas2004 e Pequim2008 nos 200 metros costas a tentar terminar com o domínio masculino no COI.Além de Coe e Lappartient, há mais dois presidentes de federações internacionais na lista de candidatos, com destaque para o japonês, de 65 anos e líder da World Gymnastics desde 2018.O britânico, de 62 anos, é presidente da Federação Internacional de Esqui (FIS) desde 2021, depois de já ter sido, entre 2003 e 2007, deputado do Partido Conservador.Filho de Juan Antonio Samaranch, que liderou o COI de 1980 a 2001, o espanhol, de 64 anos, é um dos quatro vice-presidentes do organismo e procura imitar o pai e ser eleito presidente.Aos 60 anos, o príncipe, da Jordânia, é o último candidato à presidência do COI, organismo do qual é membro desde 2010.Bach vai deixar a presidência do COI em 2025, depois de cumprir o limite de 12 anos no cargo, com os sete candidatos a terem de apresentar uma lista formal até ao final deste mês, antes da reunião eletiva de 18 a 21 de março, na Grécia.