Colégio de Gaia deixa a Taça Europeia feminina de andebol

Depois de no sábado ter sido derrotado por 25-29, no jogo da primeira mão, o conjunto gaiense voltou a não ser feliz em Skopje, na decisão da eliminatória da terceira prova da hierarquia do andebol feminino europeu.



A equipa do Porto andou todo o encontro a correr atrás de um resultado favorável e ao intervalo já perdia por quatro golos (13-9).



A toada manteve-se nos segundos 30 minutos, nos quais as lusas chegaram a estar com uma desvantagem de oito golos (24-16), tendo conseguido encurtar distâncias na reta final.



Nos oitavos de final está o Madeira SAD, que no sábado se impôs ante as turcas do Üsküdar (36-20), em jogo da segunda mão da terceira ronda.