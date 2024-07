A tenista tunisina Ons Jabeur, finalista vencida das duas últimas edições, foi hoje eliminada na terceira ronda em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a ucraniana Elina Svitolina.

No torneio de relva londrino, Elina Svitolina, 21.ª do ranking mundial, vencer Ons Jabeur, 10.ª, por 6-1 e 7-6 (7-4), em uma hora e 20 minutos.



Semifinalista em 2019 e 2023, Svitolina vai encontrar a chinesa Wang Xinyu, 42.ª do mundo, que está pela primeira vez na quarta ronda em Wimbledon, depois de vencer a britânica Harriet Dart, 100.ª.