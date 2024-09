Etapa do campeonato do mundo de moto surf na Lourinhã no fim-de-semana

A primeira etapa do campeonato do mundo de moto surf, também conhecido por 'freeride', e o campeonato do mundo de jet ski vão disputar-se no próximo fim-de-semana nas ondas da Praia da Areia Branca, na Lourinhã.

A etapa inaugural do Moto Surf World Series vai ser disputada por 30 atletas, entre os quais os pilotos portugueses Nuno Gomes, Nelson Santos e Samuel Alves.



“O campeonato do mundo 2024 é muito especial por contar pela primeira vez com atletas nacionais em prova, que terão a oportunidade de se estrear junto da elite da modalidade e perante centenas de portugueses”, disse Luís Centeno Fragoso, responsável pela etapa portuguesa do Moto Surf World Series 2024, citado em nota de imprensa.



O também membro da direção da International FreeRide WaterCraft Association referiu que “a Praia da Areia Branca é o ‘spot’ perfeito para praticar ‘freeride’ pela particularidade e potencialidade das suas ondas, mas também pelas condições de acessibilidade que oferece aos pilotos”.



Esta edição do evento é também marcada pela presença de Claire Hartung, alemã de 18 anos que entra para a história da modalidade por ser a primeira mulher a participar na prova.



Portugal recebe etapas desta competição desde 2004, com a Praia da Areia Branca a ser o palco da prova pela terceira edição consecutiva.



O evento é organizado pela Portuguese Jet Sports Boating Association, em parceria com a Federação Portuguesa de Motonáutica.



Após a etapa portuguesa, o Campeonato do Mundo de Moto Surf 2024 segue para Montalivet, em França, e termina em Noja, em Espanha.



Em paralelo ao campeonato do mundo de moto surf, na Praia da Areia Branca, vai também decorrer o campeonato do mundo de jet ski, em que vai ser avaliada a performance dos pilotos atendendo ao nível de dificuldade da prova.