Finais da Taça Davis jogam-se em Itália entre 2025 e 2027

“Estamos entusiasmados por associar-nos à federação italiana (FITP) para a ‘Final 8’ da Taça Davis. Itália tem uma história rica no ténis e uma capacidade demonstrada para albergar eventos desportivos de dimensão mundial”, salienta David Haggerty, presidente da ITF, citado em comunicado.



Na mesma nota, especifica-se que as finais da próxima edição decorrerão em Bolonha.



“Queríamos agradecer a Málaga e à Andaluzia, assim como à (…) Real Federação Espanhola de Ténis, país membro da ITF, por serem tão bons parceiros e por nos terem ajudado a elevar o evento a novos níveis nestes três últimos anos”, pontua ainda Haggerty.



O presidente da ITF acredita que, conjuntamente com a FITP, a Taça Davis poderá crescer ainda mais, proporcionando uma experiência inesquecível tanto aos jogadores como ao público.



As finais da Taça Davis transferem-se para Itália num momento em que a seleção transalpina, liderada pelo número um mundial Jannik Sinner, é bicampeã em título da competição, após ter defendido com sucesso o título há pouco mais de uma semana.



“Estamos felizes por termos sido escolhidos como anfitriões e esperamos dar as boas-vindas ao nosso país às melhores seleções do mundo no próximo mês de novembro e durante os três próximos anos”, congratulou-se o presidente da FITP.



Angelo Binaghi destacou o percurso recente de Itália na competição, que venceu por três vezes (a outra foi em 1976) e na qual foi finalista derrotada em seis ocasiões (1960, 1961, 1977, 1979, 1980 e 1998).