Francisca Martins com 23.º tempo nos 200 livres nos Mundiais de piscina curta

Com a marca de 1.58,01 minutos, a portuguesa foi 23.ª entre 44 participantes, numa prova em que a passagem à final ‘fechou’ nos 1.54,29 minutos e em que a norte-americana Claire Weinstein registou o melhor tempo (1.52,51).



Hoje, Francisca Martins ficou distante do seu recorde nacional, fixado em 1.56,81 desde dezembro do ano passado.



A prestação da nadadora do Foca-Quinta da Lixa encerrou a prestação lusa em Budapeste, onde Portugal esteve representado também por Ana Pinho Rodrigues e José Paulo Lopes.