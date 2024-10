Futsal/Mundial: Brasil vence Ucrânia e assegura vaga na final

A seleção ucraniana foi a primeira a marcar, aos 18 minutos, por intermédio de Cherniavskyi, vantagem que manteve até ao intervalo, contrariando as expectativas e o claro favoritismo da seleção 'canarinha'.



No entanto, o Brasil restabeleceu o empate logo no primeiro minuto da segunda parte, aos 21, através de um autogolo de Semenchenko, e passou para a frente do marcador um minuto depois, aos 22, com Dyego a marcar de cabeça, numa recarga ao seu primeiro remate com o pé, que fez a bola embater no corpo do guarda-redes ucraniano e subir.



A Ucrânia ainda teve capacidade para chegar ao empate, por Korsun, aos 29 minutos, mas uma sexta falta acabou por ser 'fatal' para as suas aspirações ao dar azo a um livre direto que Dyego cobrou com sucesso, com a bola ainda a tabelar no guarda-redes Sukhov.



O Brasil vai ter de esperar pelo desfecho da outra meia-final, entre a Argentina e a França, para conhecer o seu adversário da final, marcada para domingo, na Humo Arena, em Tashkent, a partir das 20:00, disputando-se o jogo do terceiro e quarto lugares a partir das 17:30 no mesmo recinto.