Jasper Philipsen "bisa" ao vencer 13.ª etapa

Três dias depois da sua primeira vitória nesta edição, Philipsen impôs-se no final dos 165,3 quilómetros entre Agen e Pau, cumpridos em 03:23.09 horas, à frente do compatriota Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), novamente segundo, e do alemão Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), terceiro.

Tadej Pogacar manteve as diferenças para os perseguidores na geral, tendo o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 01.06 minutos e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 01.14. O português João Almeida, colega de equipa do camisola amarela, continua em quarto, a 04.20.

No sábado, os 151,9 quilómetros entre Pau e o alto do Pla d`Adet, onde a meta coincide com uma contagem de categoria especial, incluem ainda ascensões ao mítico Tourmalet e a Hourquette d`Ancizan, com as três montanhas concentradas na segunda metade da 14.ª etapa.