Jessica Pegula conquista torneio de Berlim

Na relva alemã, a quinta jogadora mundial derrotou a 24.º classificada do ranking WTA por 6-7 (0-7), 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e 33 minutos.



A vitória diante de Kalinskaya foi a segunda do dia de hoje para Pegula, que, quatro horas antes, tinha batido a compatriota Coco Gauff, número dois mundial, por 7-5 e 7-6 (7-2), num encontro das meias-finais interrompido na véspera devido à chuva.



O título em Berlim é o primeiro da época - e em relva - e o quinto da carreira para a norte-americana, que tem no palmarés os cetros em Montreal (2023), Seul (2023), Guadalajara (2022) e Washington (2019).