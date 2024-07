Jogador de badminton chinês de 17 anos morre em jogo

"O jogador chinês Zhang Zhijie teve um colapso durante um jogo ao fim da tarde", informou a Confederação de Badminton da Ásia e a Federação Indonésia de Badminton (PBSI) num comunicado conjunto.



Zhang Zhijie desmaiou quando defrontava o japonês Kazuma Kawano, no Campeonato Asiático de Badminton Júnior em Yogyakarta, na ilha indonésia de Java.



"Foi tratado pelo médico do torneio e pela equipa médica e foi transportado na ambulância de emergência em menos de dois minutos e enviado para o hospital", referiu o comunicado.



O jovem jogador foi "levado para o hospital onde morreu, lê-se na mesma nota.



"De momento, o hospital local ainda não identificou a causa da morte", declarou a Federação Chinesa de Badminton, que se juntou às duas organizações por detrás do comunicado para expressar as suas "mais sinceras condolências aos pais e à família" do jogador.



Zhang Zhijie começou a jogar badminton cedo, e integrou a equipa nacional de juniores da China no ano passado.



No início deste ano, ganhou o título de singulares no Dutch Junior International, um prestigiado torneio juvenil realizado em Haarlem, nos Países Baixos.