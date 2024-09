Juan Ayuso vence `crono` da Volta ao Luxemburgo, Van der Poel recupera liderança

Juan Ayuso, de 22 anos, cronometrou 19.11 minutos, menos 7,09 segundos do que o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), que foi segundo, e menos 19,12 do que Van der Poel, o quinto mais rápido.



O neerlandês recuperou a liderança da prova, perdida na sexta-feira para Mauri Vansevenant (Quick-Step), sobre o qual parte com três segundos de vantagem para a derradeira etapa a mesma distância que o separa de Ayuso.



Entre os portugueses, Rui Costa (EF Education-Easypost) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) foram 45.º e 46.º no contrarrelógio, respetivamente, terminando a 1,27 e 1,29 de Ayuso.



Rui Costa segue na 47.ª posição da geral, a 10.25 minutos de Van der Poel, enquanto Ivo Oliveira é 84.º a 31 minutos do neerlandês, que soma o tempo total de 12:41.18 horas.



A quinta e última etapa liga no domingo Mersch à cidade do Luxemburgo, numa distância de 176,9 quilómetros.