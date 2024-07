"Kikas" e Guilherme Ribeiro eliminados em Balito Pro

"Kikas" somou apenas 5,03 pontos, no quinto "heat", sendo batido pelo espanhol Kai Odriozola (7), pelo brasileiro Lucas Silveira (12,17) e pelo norte-americano Nat Young (15,5), enquanto Guilherme Ribeiro conquistou 6,7 pontos, na oitava bateria, atrás do australiano Dakoda Walters (10,6), do brasileiro Samuel Pupo (11,63) e do francês Kauli Vaast (11,9).Na competição feminina, que não foi retomada, Mafalda Lopes e Teresa Bonvalot vão disputar a sexta bateria da segunda ronda, frente a Bronte Macaulay e Tessa Thyssen, antes de Francisca Veselko entrar em competição, no oitavo 'heat' frente a Luana Silva, Leilani McGonagle e Anon Matsuoka.O período de espera do Balito Pro, da terceira etapa do Challenger Series, prolonga-se até segunda-feira.A sexta e penúltima etapa deste circuito vai ser disputada em Ribeira D’Ilhas, na Ericeira, entre 29 de setembro e 06 de outubro.