Leangel Linarez vence quarta etapa do GP Jornal Notícias, Contte mantém amarela

O segundo triunfo de Linarez na competição registou-se na ligação de 128,1 quilómetros entre o Porto e Ovar, cumprida em 2:58.20 horas.



Apesar de ter caído a dois quilómetros do fim, Tomás Contte manteve a liderança da competição – bem como a do combinado -, agora com o seu colega de equipa Nicolas Tivani como seu mais direto perseguidor, a quatro segundos, enquanto Pedro Silva (ABTF Betão-Feirense) fecha o pódio, a sete, sendo ainda o primeiro nos pontos.



A tirada ficou marcada por uma fuga de três ciclistas - Gonçalo Liaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), Daniel Dias (RP/Paredes/Boavista) e Marcos Gomez (Technosylva Maglia Bembibre) –, que chegou a deter mais de dois minutos de avanço sobre o grupo, que os apanhou já no último quilómetro.



No sprint, Leangel Linarez voltou a ser o mais forte, superando Santiago Mesa (Efapel Cycling) e Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), respetivamente segundo e terceiro classificados.



Na quinta-feira, o pelotão vai cumprir 136,7 quilómetros, com partida e chegada a Guimarães, destacando-se uma contagem de montanha de primeira categoria a 7,5 quilómetros da meta.